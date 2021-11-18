ميتا تختبر قفازات الواقع الافتراضي الجديدة

أكدت شركة ميتا أنها في المراحل الأولى من تطوير قفازات “VR” من أجل الانخراط الكامل والشعور بالواقع الافتراضي .

وتم تطوير القفاز بواسطة “Reality Labs” حيث يصنعون قفازات لمسية وقابلة للتخصيص.

ويمكن للقفاز إعادة إنتاج الأحاسيس مثل الملمس والضغط والاهتزاز في الواقع الافتراضي.

وقالت الشركة “قمنا لمدة 7 سنوات بتطوير القفاز الجديد، وتزويده بتقنيات حديثة”.

وميتا هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات مقرها مينلو بارك أسسها عام 2004 مارك زوكربيرغ

واضافت أن القفازات تعتمد على تقنية حركة الهواء عبر أول شريحة متخصصة في معالجة تلك الحركة بدقة عالية.

أشارت الشركة إلى أن فريقها البحثي عمل على تطوير نظام متكامل من المؤثرات المرئية والمسموعة والحسية.

ولفتت أن القفاز يقتنع الجهاز الإدراكي لدى المستخدم بوجود أبعاد ووزن العناصر الافتراضية داخل العالم الرقمي أمام عينيه داخل النظارة.

كما زود فريق أبحاث الواقع الافتراضي النموذج الأولي من القفاز بتقنيات تسمح بتتبع حركة يد المستخدم بدقة عالية.

وتتمكن النظارة من محاكاة الحركة الحقيقية لليدين داخل الواقع الافتراضي

في حين يكون موضعهما بالنسبة للعناصر الافتراضية بدقة ليمكن تقديم تجربة واقعية لأكثر درجة ممكنة.

وشارك مارك زوكربيرج مدير ميتا، مقطعاً مصوراً وهو يرتدي القفاز التجريبي عبر حسابه على فيسبوك ويقوم بتجربته مع بعض الألعاب من بينها الشطرنج.

وتبحث ميتا بلاتفورمز المعروفة سابقا بـ”فيسبوك افتتاح متاجر للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم.