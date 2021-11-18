موجة عطش وكارثة بيئية تهدد طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعاني طبرق من انقطاع المياه عن المدينة لأكثر من أسبوعين متواصلين؛ وذلك بسبب اعتصام العاملين بمحطة التحلية وتوقفها عن الإنتاج.

ويستمر العاملين في محطة التحلية الوحيدة في المدينة في اعتصامهم بسبب تأخر مرتباتهم لأكثر من أربعة أشهر.

وتسبب الاعتصام في انقطاع المياه عن أكثر من ربع مليون مواطن متسببة في موجة عطش غير مسبوقة ولم تشهدها المدينة من قبل.

وفي سياق منفصل تعاني طبرق من تراكم القمامة في الشوارع الرئيسية والميادين بسبب إغلاق المكب الرئيسي جنوب المدينة.

ويأتي إغلاق المكب بسبب مطالبة ملاك قطعة الأرض المقام عليها المكب ببقية مستحقاتهم من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وكانت قد أصدرت بلدية طبرق بيان أخلت فيه مسؤوليتها من تكدس القمامة مشيرة أنها خاطبت رئاسة الوزراء ووزارة الحكم المحلي.

ولفتت البلدية أنها متخوفة من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تكدس القمامة في ظل تفشي فيروس كورونا.