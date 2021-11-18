ليبيا تنهي بطولة شمال أفريقيا في الترتيب الأخير 

18 نوفمبر، 2021 11:55 م
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المنتخب الليبي للشباب
المنتخب الليبي للشباب

أخبارليبيا24 

أنهى المنتخب الليبي للشباب دورة شمال أفريقيا لمواليد 2003 في المركز الأخير بعد تعادله أمام موريتانيا بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وكانت تونس قد احتضنت دورة شمال أفريقيا لكرة القدم التي نجحت في الفوز بالبطولة بعد أن حصدت 10 نقاط.

وحلت مصر ثانيا برصيد 9 نقاط ثم موريتانيا ثالثة بخمس نقاط، وتحتل ليبيا والجزائر المركزين الرابع والخامس. 

وشارك في منافسات البطولة 5 منتخبات هي مصر وتونس وموريتانيا وليبيا والجزائر، وأقيمت المسابقة من مجموعة واحدة خاض فيها كل فريق 4 مباريات.

خسر منتخب ليبيا  للشباب أمام مضيفه التونسي برباعية نظيفة الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لبطولة شمال إفريقيا لمواليد 2003.

وبطولة شمال أفريقيا أقيمت في دولة تونس وتستمر حتى يوم الثامن عشر من من الشهر الجاري.

وسجل أهداف أصحاب الأرض، آدم قرب في الدقيقة (38)، وغيث الوهابي في الدقيقة (45+2).

كما سجل أمين كشيش في الدقيقة (52) من ضربة جزاء، ومالكوم جمال الحميدي في الدقيقة (86).

وبهذا الفوز عزز منتخب تونس للشباب مركزه  الثاني في البطولة برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر منتخب مصر صاحب (9 نقاط) .

18 نوفمبر، 2021 11:55 م
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