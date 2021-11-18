كليمنتي: لم يطلب مني التأهل لـ “مونديال قطر”

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وصف الإسباني، خافيير كليمنتي، مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم، ما قدمته ليبيا في تصفيات مونديال قطر 2022 بالناجح.

وأوضح كليمنتي أن ذلك يأتي مقارنة بظروف وصعوبات الكرة الليبية خاصة توقف المنافسات المحلية، وعدم وجود ملاعب للتدريب.

وقال كليمنتي خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس: “عند توقيع عقدي لم يطلب مني التأهل لنهائيات كأس العالم”.

مشيرا أن الاتفاق كان على إعادة بناء الفريق بشكل يقدم من خلاله أداء إيجابي ومقبول.

وأنهى المنتخب الليبي التصفيات المونديالية في المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف المتصدر مصر والغابون صاحب المركز الثاني.

وحقق فرسان المتوسط بقيادة الإسباني كليمنتي خلال التصفيات انتصارين على الغابون وأنغولا.

كما خسر 3 مباريات أمام الغابون ومصر في مناسبتين بينما سجل التعادل أمام أنغولا في آخر مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.