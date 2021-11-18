غريان وضواحيها تشهد حملة لشؤون الإصحاح البيئي 

أخبارليبيا24- خاص

قال عميد بلدية غريان يوسف بديري إن المدينة وضواحيها تشهد حملة موسعة لشؤون الإصحاح البيئي بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي.

وأوضح بديري لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الخميس، أن الحملة بتعليمات من مكتب النائب وبإشراف البلدية.

وأفاد أن الحملة تشمل التفتيش على المخابز والسلخانات والقصابين والفنادق والمطاعم والصيدليات والمحال الغذائية، لضبط المخالفين.

وأشار إلى أنه خلال الحملات التفتيشية تم تسجيل عدد من المخالفات، المخلة بالشروط الصحية والنظافة العامة وغير مستوفيين الإجراءات.

وأضاف بديري، أنه تم إنذار أصحاب بعض السلخانات بضرورة التقيد التام بالشروط والمعايير الصحية، وتقدم الفرق المشاركة بالحملة تقاريرها الفنية.

وأكد استمرار الحملة لتغطية كافة الأنشطة التجارية، وضبط كافة المخالفين الذين يهددون الصحة العامة للمواطن.