عمر الشتيوي يقدم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا

أخبار ليبيا24

قدم، السياسي ورجل الأعمال والرئيس الفخري للنادي الأهلي طرابلس، إسماعيل عمر الشتيوي، اليوم الخميس، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر.

وقال الشتيوي، عقب تقديم أوراقه بإدارة الانتخابات في طرابلس، “انتهيت للتو من تقديم أوراق ترشحي، وقد تم قبولها مبدئيا تمهيدا للمرحلة التالية”.

وأضاف، “اليوم أتيت هنا، بعد التوكل على الله واتخاذي قرارا بالترشح. لم آت أو أقرر ذلك منفرداً. بل بعد صياغة مشروع إنقاذ وطني متكامل، وفريق عمل جاهز للعمل، منذ اليوم الأول”.

وقال شتيوي، “بلادنا عانت مما عانت طوال سنوات بما لا يتسع المجال لذكره. لذلك حان الوقت إلى العودة للوضع الطبيعي للدولة. وأن نحتكم لصندوق اقتراع نطوي فيه صفحة الماضي الأليم تماماً؛ فلا مهزوم ولا منتصر بيننا غير بلادنا”.

ودعا الشتيوي، الليبيين إلى تحقيق رغبتكم ودعم المفوضية وهذا التحول الديمقراطي، عبر ضرورة تسلم بطاقاتكم الانتخابية، استعدادا للمشاركة وبكثافة في 24 ديسمبر.

سباق الترشح لرئاسة ليبيا

وبتقديم ترشحه للرئاسة، انظم الشتيوي، إلى مجموعة من المرشحين أبرزهم، المرشح خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، وفتحي باشاغا وأحمد معيتيق وعارف النايض.

وفيما يواصل المرشحون تقديم طلباتهم، أكدت المفوضية العليا للانتخابات رسميا، أن عدد المرشحين وصل حتى يوم الأربعاء إلى 15مرشحا.

وأكدت، مفوضية الانتخابات، أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولا مبدئيا، أي استلام للطلب فقط. كما أكدت أنها تواصل استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

التحقق من المرشحين للرئاسة

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أنها باشرت في إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية إلى مكتب النائب العام وجهات أخرى.

وأوضحت، أن القائمة التي احتوت على بيانات 10 مترشحين، أحيلت إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي عملا بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.

وبيّنت المفوضية، أن القانون يشترط على المترشح، ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.

وأضافت، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون. إضافة إلى التأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.