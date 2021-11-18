شركة هوندا تكشف عن سيارة “الكروس أوفر”

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة هوندا خلال معرض “GIIAS 2021″عن سيارتها الجديدة، التي وصفت بأنها من أجمل مركبات “الكروس أوفر” وأكثرها عصرية وتطورًا.

وقالت الشركة أن سيارة SUV RS الجديدة ستحل محل مركبات WR-V SUV الرخيصة الثمن نسبيًا، وستكون منافسًا قويًا في سوق مركبات الكروس أوفر العام المقبل.

وحصلت السيارة على هيكل كروس متوسط الحجم مبنٍ على منصات اختبرتها فيات في سيارات Jazz.

تصميم خارجي بسيط وحديث

وظهر التميز فيها من خلال التصميم الخارجي الذي جمع ما بين البساطة وعناصر الحداثة في آن معًا.

وصممت واجهاتها الأمامية بطريقة تتداخل فيها عناصر شبك المبرد مع المصابيح بصورة فريدة.

تقنيات تساعد السائق

وحصلت المركبة على أحدث أنظمة الصوت والوسائط المتعددة، وتقنيات تساعد السائق على التحكم بتلك الأنظمة عبر الأوامر الصوتية.

كما جهزتها هوندا بأنظمة أمان تتحكم بالفرامل تلقائيًا في الحالات الطارئة، وأنظمة للحفاظ على المسار على طريق السفر.

النقطة العمياء لتفادي الحوادث

وأيضا نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وصُممت السيارة لتلبي الاحتياجات المعاصرة وتكون اقتصادية في استهلاك الوقود، وجهزت بمحركات بنزين متطورة بسعة 1.5 لتر تولد عزما يعادل 121 حصانًا.

وأيضا علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، أما ظهورها في الأسواق العالمية فمن المفترض أن يبدأ في النصف الأول من العام المقبل.