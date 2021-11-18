شركة الخليج تقف على سير العمل في ميناء الحريقة ومصفاة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الخميس اجتماعا موسعا؛ على هامش زيارته وأعضاء اللجنة لميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق.

وتابع القطراني خلال الاجتماع مع مراقب الموقع والمنسقين ورؤساء الأقسام المشاكل الإدارية والفنية التي يتعرض لها الموقع.

كما قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى منطقة الأرصفة وغرفة المراقبة بالميناء.

كما زارت غرفة التحكم بالمصفاة والاطلاع على سير العمل في الموقع.

وأكد القطراني أنهم في انتظار الميزانية من الدولة حتى تستطيع الشركة الالتزام بتوفير كل ما يلزم من أجل رفع الإنتاج الذي سيلقي بظلاله على الشركة بصفة خاصة وعلى الدولة الليبية بصفة عامة.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمامات لجنة الإدارة بالمواقع التابعة لها.