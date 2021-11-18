” تويتر” يحذف حساب سيف الإسلام القذافي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قام موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” بإغلاق الصفحة الرسمية لمرشح الرئاسة سيف الإسلام القذافي بعد أن أطلقها أمس الثلاثاء .

وكان سيف أطلق حسابه على “تويتر” أمس مغردا بضرورة التوجه لفروع مفوضية لاستلام بطاقاتهم الانتخابية ليتمكنوا من تقرير مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

والأحد الماضي، أعلنت المفوضية، رسميا، قبول أوراق سيف الإسلام القذافي، بعد استكماله كافة الأوراق القانونية لذلك.

وقال بيان صادر عن المفوضية “تقدم بمستندات ترشحه لمكتب الإدارة بسبها، مستكملا جميع المصوغات بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب.

وأضاف البيان “كما استلم المرشح سيف الإسلام بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 21021 بسبها”.

إحالة الأوراق

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات إحالة أوراق بعض طلبات المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة إلى 3 جهات لمراجعتها.

وقالت المفوضية إن القائمة المحالة إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، وإدارة الجوازات، احتوت على بيانات عدد 10 مترشحين لم تعلن أسماؤهم.

وبينت المفوضية أن إحالة الأوراق يأتي عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.

الذي يشترط على (ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة)، و(ألا يحمل جنسية دولة أخرى).

وتابعت أن هذا الإجراء في إطار حرص المفوضية على تطبيق القانون، والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة.

مليون ناخب

يأتي ذلك فيما احتفلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتخطي حاجز المليون ناخب ممن استلموا بطاقاتهم الانتخابية.

وأوضحت أن الإحصائيات الواردة من المراكز الانتخابية سجلت، في وصول عدد البطاقات التي تم تسليمها ما يزيد على مليون بطاقة.

وأهابت بالناخبين الذين لم يستلموا بطاقاتهم ضرورة التوجه لمراكز الانتخاب التي سجلوا بها لاستلام بطاقاتهم واللحاق بركب المشاركة .

16 مرشحين

من جهة أخرى، أعلنت المفوضية تزايداً ملحوظاً في أعداد المرشحين للانتخابات الرئاسية ليصل حتى الأمس إلى 15 مرشح.

وأشارت إلى أنه تقدم أمس للترشح بمكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس: سفير ليبيا بالأمارات، عارف النايض، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وعضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، والأمين الأسبق لجمعية الدعوة الإسلامية، محمد أحمد الشريف.

وكانت المفوضية قالت في بيان، إن طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية لا تعني أن طلب المترشح قد قُبل.

وأضافت أنها عملية استلام فقط للطلب، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه.

استكمال التحقق

وأكدت أنها ستنشر بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنه عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، ستنشر “القوائم النهائية”، وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون.