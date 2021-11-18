بيان زوارة بشأن المستجدات الأخيرة في البلاد

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أصدرت 6 كيانات مدنية وعسكرية في زوارة الثلاثاء بيانا تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه بشأن ما وصفوه بالمستجدات الأخيرة في البلاد .

وأوضح بيان زوارة رفضه وبشدة ترشيح المجرمين والذين ساهموا في قتل الليبيين أمثال سيف القدافي وخليفة حفتر.

طالب البيان المفوضية العليا للانتخابات تحمل المسئولية الكاملة في قبول ملفات ترشيح هؤلاء المجرمين لرئاسة ليبيا على حد قول البيان.

وتابع بيان زوارة نرفض القوانين المعيبة الصادرة من البرلمان ونطالب بضرورة إلغائها وإصدار قاعدة دستورية حسب خارطة الطريق.

في حين حمل البعثة الأممية المسؤولية الكاملة للعواقب المترتبة على تنفيذ هذه القوانين المعيبة.

كما رفض بيان زوارة وبشدة إجراء الانتخابات الرئاسية دون اصدار هذه القاعدة الدستورية”. وفقًا للبيان.

في حين دعى بيان زوارة ثوار 17 فبراير لاتخاذ موقف موحد حول هذه المستجدات.

منوها لضرورة الضغط وبشدة على مفوضية الانتخابات للعدول على قراراتها بشأن قبول القوانين المعيبة الصادرة من مجلس النواب بحسب نص البيان.

ترشح سيف الإسلام

وكانت التايمز البريطانية قالت في عددها الثلاثاء “ها هو سيف الإسلام القذافي، يقدم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية، ولديه فرصة ولكنها ليست بالكبيرة.

وأوضحت أن القذافي الابن تعهد بـ”استعادة الوحدة الليبية المفقودة”، وهو يسعى للفوز في الاقتراع المرتقب في 24 ديسمبر .

عدم الاستقرار

وقالت إن الليبيين يرغبون بدون أدنى شك في الخروج من حالة عدم الاستقرار المزمنة التي ابتليت بها بلادهم منذ عام 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا قليلا من أفراد الحرس القديم ممن يرون في القذافي الابن مخلّص ليبيا من أحزانها لا يزالون موجودين.

ولفتت أن بعض الغربيين ينظرون إلى سيف الإسلام باعتباره مصلحا محتملا يمكنه يوما ما بناء جسور بين ليبيا وأوروبا.