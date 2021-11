بايدن يقود سيارة كهربائية من نوع جي إم سي همر

أخبار ليبيا24

في إطار سعيه لإنجاح خطته لجعل صناعة السيارات الأميركية أكثر مراعاة للبيئة في مواجهة منافسين صينيين وأوروبيين شرسين، ظهر، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، وهو يقود سيارة كهربائية جديدة من نوع “جي إم سي” همر EV2022.

وفي تغريدة، كتب بايدن، “الكثير يعلم أني سائق سيارات. ولقد حصلت على فرصة لقيادة بعض السيارات المذهلة على مر السنين، لكنني لم أتخيل أبدًا سيارات مثل السيارة الكهربائية التي أخذتها في جولة اليوم.”

وقال بايدن، في تغريدة حوت على صورته وهو يقود سيارة كهربائية “المستقبل كهربائي، وسيتم صنعه هنا في أمريكا”.

As a lot of folks know, I’m a car guy. I’ve gotten a chance to drive some pretty incredible vehicles over the years, but I never could have imagined ones like the electric vehicle I took for a spin today.

The future is electric – and it will be made right here in America. pic.twitter.com/foX0ydM6mo

— President Biden (@POTUS) November 18, 2021