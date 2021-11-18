بايدن يقود سيارة كهربائية من نوع جي إم سي همر

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في إطار سعيه لإنجاح خطته لجعل صناعة السيارات الأميركية أكثر مراعاة للبيئة في مواجهة منافسين صينيين وأوروبيين شرسين، ظهر، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، وهو يقود سيارة كهربائية جديدة من نوع “جي إم سي” همر EV2022.

وفي تغريدة، كتب بايدن، “الكثير يعلم أني سائق سيارات. ولقد حصلت على فرصة لقيادة بعض السيارات المذهلة على مر السنين، لكنني لم أتخيل أبدًا سيارات مثل السيارة الكهربائية التي أخذتها في جولة اليوم.”

وقال بايدن، في تغريدة حوت على صورته وهو يقود سيارة كهربائية “المستقبل كهربائي، وسيتم صنعه هنا في أمريكا”.

As a lot of folks know, I’m a car guy. I’ve gotten a chance to drive some pretty incredible vehicles over the years, but I never could have imagined ones like the electric vehicle I took for a spin today. The future is electric – and it will be made right here in America. pic.twitter.com/foX0ydM6mo — President Biden (@POTUS) November 18, 2021

وأضاف، “إن مع وجود قانون البنية التحتية وقانون إعادة البناء بشكل أفضل، سنبدأ في إنتاج بطاريات وأجزاء جديدة، وتعزيز تصنيع المركبات النظيفة، كما سنعمل على إنشاء حوافز شراء جديدة للسيارات النظيفة المصنوعة في أمريكا.”

وفي أغسطس الماضي، غرّد بايدن بأن هناك أخبارا كبيرة سيتم الإعلان عنها، فيما يتعلق بموضوع السيارات الكهربائية.

وكتب، “حينما أقول إن السيارات الكهربائية هي المستقبل، فأنا لا أمزح”.

السيارات الكهربائية

ويهدف بايدن إلى أن يكون نصف السيارات التي تباع في الولايات المتحدة بحلول 2030 معدوم الانبعاثات.

ويشمل ذلك السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة (هايبريد) التي تعمل بالبطاريات الكهربائية أو الهيدروجين، وفق وثيقة كشفها البيت الأبيض.

وفي بيان مشترك، أكدت الشركات الأميركية الثلاث الكبرى للسيارات وهي فورد وجي إم وستيلانتيس المالكة لعلامة كرايزلر التاريخية، “طموحها المشترك في التوصل بحلول 2030 إلى ما بين 40 و50 بالمئة” من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة من هذه الفئة.

سيارة جي إم سي همر الكهربائية

وسيارة جي إم سي همر الكهربائية التي قادها بايدن، ستتوفر بعدة فئات. الأولى هي “إدشن 1” بسعر يبلغ 112,595 دولار وهي الفئة الوحيدة، وسيتم الكشف عن إصدار يُسمى EV3X بسعر 99,995 دولار.

وفي ربيع العام 2023، سيتوفر إصدار EV2X بسعر 89,995 دولار،. وفي النهاية، سيتم إطلاق الإصدار الأساسي EV2 ثنائي المحرك في ربيع 2024 بسعر يبلغ 79,995 دولار.