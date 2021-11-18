باشاغا يقدم أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قدم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا اليوم الخميس، أوراق ترشيحه إلى مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وبهذا يكون فتحي باشاغا فد ترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وبلغ عدد الأشخاص الذين ترشحوا للتنافس على منصب رئيس ليبيا 15 حتى الآن، بحسب مفوضية الانتخابات .

فشل

وفشل باشاغا وهو طيار عسكري متقاعد، مطلع فبراير الماضي بجنيف، في سعيه لتولي رئاسة الحكومة التي ذهبت لمنافسه عبد الحميد الدبيبة .

وقبل أيام من تسليم حكومة الوفاق السابقة السلطة للحكومة الجديدة، نجا من محاولة اغتيال غرب طرابلس.

مفاوضات الصخيرات

وباشاغا يعد اللاعب الرئيسي في مجلس مصراتة العسكري، ولعب دورا بارزا بمفاوضات الصخيرات 2015 التي أدت إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة.

وأعرب باشاغا، خلال تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية “، عن تطلعه للتعاون مع روسيا في حال فوزه بالانتخابات.

وقال باشاغا روسيا لعبت دورا إيجابيا خلال الاجتماع “الرباعي” في موسكو في يناير 2020 وفي مؤتمر برلين”.

أهمية موسكو

وشدد على أهمية أن تواصل موسكو “هذا النهج والعمل مع المجتمع الدولي لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية … وفي المستقبل، نتطلع إلى التعاون البناء معها في عدد من المجالات”.

وأكد، على أهمية تعاطي السلطة بإيجابية وخلق أرضية مناسبة للتفاهم.

مطالبا بضرورة تضافر كافة الجهود الوطنية لإبعاد شبح الانقسام المؤسسي والمجتمعي.

ملتقي برقة

جاء ذلك تعليقًا على بيان ملتقى مكونات برقة، الذي عقد الفترة الماضية في بنينا، وفق منشور عبر تغريدتين منفصلتين عبر تويتر.

ورحّب، بقانون انتخاب الرئيس الصادر عن النواب، داعيًا كافة الجهات المحلية والدولية إلى استكمال الإجراءات لتسهيل العملية الانتخابية.

وقال، في تغريدة له عبر تويتر، إن “إصدار القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب خطوة مهمة وإيجابية جداً”.

وتابع باشاغا، “ندعو كافة الجهات المحلية والدولية إلى القانون واستكمال باقي الاجراءات التي تسهل العملية الانتخابية”.