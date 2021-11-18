المفوضية تحيل بيانات مرشحين للرئاسة للناب العام والمباحث الجنائية والجوازات لهذا الغرض

أخبار ليبيا24

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الخميس، أنها باشرت في إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية إلى مكتب النائب العام وجهات أخرى. وذلك للتحقق من شروط الترشح.

وأوضحت المفوضية، أن القائمة احتوت على بيانات 10 مترشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي عملا بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.

وبيّنت المفوضية، أن القانون يشترط على المترشح، ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.

وأضافت، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون. إضافة إلى التأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.

المرشحين للانتخابات الرئاسية

ووصل عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى يوم الأربعاء إلى 15مرشحا، فيما أعلن اليوم عن تقديم مرشحين آخرين بينهم المرشح فتحي باشاغا، طلب ترشحهم للانتخابات الرئاسية.

وأكدت، مفوضية الانتخابات أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولا مبدئيا، أي استلام للطلب فقط. كما أكدت أنها تواصل استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وحتى، اليوم الخميس، أكدت المفوضية تسلم طلبات الترشح من كل من المرشحين، محمد أحمد الشريف، ومحمد على المهدي. وكذلك وأحمد معيتيق، وعلى زيدان، والعارف النايض.

كما أكدت قبول طلبات، محمد المزوغي، وعبدالله ناكر، وفتحي بن شتوان، وعبدالحكيم زامونة، وخليفة حفتر، وأسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبدالسلام الزوي، وعبدالحكيم بعيو، وسيف الإسلام القذافي.