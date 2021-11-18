حفتر يجري زيارة لمعرض تشكيلي في بنغازي

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زار، المرشح للانتخابات الرئاسية، خليفة حفتر، اليوم الخميس، معرضا تشكيليا في بنغازي، مُقام في مقر البيت الثقافي “حوش الكيخيا”.

الترشح للانتخابات

وقدّم خليفة حفتر، الثلاثاء الماضي، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بإدارة مفوضية الانتخابات في بنغازي .

وقال حفتر في كلمة عقب تقديم أوراقه إنه ترشح للانتخابات، لأجل قيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة.

وأكد أن ترشحه ليس طلبا للسلطة بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية.

كما أكد على تمسكه بوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، ووعد في حال فوزه، “بالاصطفاف إلى جانب الليبيين لتنفيذ طموحاتهم، وعلى رأسها وحدة البلاد واستقلالها وسيادته”.

وقال حفتر: “إذا قدر لنا تولي الرئاسة، فإن عقلنا مليء بأفكار لا تنضب استجابة لأحلام الليبيين”.

كما تعهد بإطلاق مسار المصالحة والبناء، والدفاع عن الثوابت الوطنية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن حفتر تعليق مهامه العسكرية وتسليم قيادة الجيش الوطني للفريق أول عبد الرازق الناظوري.

مرشحو الانتخابات الرئاسية

وفيما يواصل المرشحون تقديم طلباتهم، أكدت المفوضية العليا للانتخابات رسميا، أن عدد المرشحين وصل حتى يوم الأربعاء إلى 15مرشحا.

فيما أعلن اليوم عن تقديم مرشحين آخرين طلبات ترشحهم للانتخابات الرئاسية في طرابلس.

وأكدت، مفوضية الانتخابات أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولا مبدئيا، أي استلام للطلب فقط. كما أكدت أنها تواصل استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الخميس، أنها باشرت في إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية إلى مكتب النائب العام وجهات أخرى. وذلك للتحقق من شروط الترشح.

وأوضحت المفوضية، أن القائمة احتوت على بيانات 10 مترشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي عملا بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.

وبيّنت المفوضية، أن القانون يشترط على المترشح، ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.

وأضافت، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون. إضافة إلى التأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.