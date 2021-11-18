العرفي: قوانين الانتخاب غير قابلة للتعديل

أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن قوانين الانتخاب غير قابلة للتعديل، مشيرا أن كل شيء انتهى، وأن الجميع يمضي نحو الانتخابات الليبية حالياً.

وقال العرفي في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، “إن رفض قانون الانتخاب والجدل حول المادة 12 وتوقف المرشح عن ممارسة أعماله قبل ترشحه بثلاثة أشهر يأتي بسبب أن هناك من يعرقل ومن يتحالف لإفساد الانتخابات“.

وأضاف العرفي، “إنه في حال دخلنا في الطعون لن ننتهي، والقوانين غير قابلة للتعديل”.

وتابع، “هناك من يريد تعديلها لدخول أشخاص بعينهم”.

مؤكداً أنه متخوف بشكل كبير من يوم نتائج الانتخابات وقبولها.

وأيضا تكرر سيناريو 2014 من جديد، بالرغم من دعم المجتمع الدولي للانتخابات وقيامها بموعدها، والتشديد على العقوبات للمعرقلين.