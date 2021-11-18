الصور والسايح يبحثان إستيفاء المترشحين للشروط القانونية

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استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور ، النائب أمس الأربعاء في مكتبه رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح .

وبحث الصور والسايح جهود المفوضية الرامية إلى التحقق من توافر المترشحين لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب على الشروط المقررة في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية.

الصور والسايح أستعرضا استيثاق المفوضية من انتفاء صدور حكم قضائي بعقوبة منصوص عليها في مواد الجنايات.

في حين ناقش الصور والسايح اللقاء الجنح المخلة بالشرف في مواجهة المترشحين من واقع سجلات النيابة العامة .

الانتخابات الرئاسية

في حين أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأربعاء ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.

وأكد صالح في كلمة متلفزة على احترام الإعلان الدستوري كونه الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية.

وتابع إلى ذلك :”الإعلان الدستوري هو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة وعند أحكامه تنزل السلطات جميعًا”.

في حين شدد على ضمان استقلال القضاء وحصانته لضمان الحقوق والحريات وركيزة أساسية يجب الاهتمام بهما ضمن إعادة البناء.

في حين أضاف صالح :”نعمل على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع وإلى التطلع للمستقبل “.

إلى ذلك أضاف أن إطلاق المصالحة الوطنية يعد ضرورة باعتبارها ركنًا رئيسيًا لبناء الوطن واستقراره”.

وقال صالح :”إن المصالحة الوطنية واجبًا شرعيًا وأساسًا لبناء الدولة وإقامة مجتمع التسامح الذي يقر حق للجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي والاختلاف بالوسائل السلمية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء”.