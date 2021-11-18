الشكشاك : قريبًا سيعود التيار الكهربائي لكافة مدينة تاورغاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك وصول معدات كهربائية للمدينة من الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال الشكشاك إنه بعد وصول المعدات الكهربائية، سيتم إيصال التيار للمنازل التي لم تصلها الكهرباء بسبب نقص المعدات.

وأوضح أن العائلات التي عادت لمنازلها ومستقرة بها أكثر من 2000 عائلة، فضلاً عن المترددين لصيانة منازلهم، خصوصاً بعد فتح الطريق الساحلي.

وأضاف الشكشاك، لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن كل القطاعات الخدمية والتعليمية تعمل في تاورغاء.

وأكد فتح مركز للعزل بالمدينة ومصنعاً للأكسجين، والمستشفى المؤقت يعمل بشكل اعتيادي.

وتابع أن المستشفى الكبير قيد الصيانة والإنشاء والتجهيزات فيه على قدم وساق.

وكان المجلس المحلي تاورغاء، أكد في وقت سابق عودة الكهرباء إلى المدينة بعد انقطاع استمر لنحو 15 يومًا.

وفي إطار العمل على تحسين جودة التيار الكهرباء، قامت الوطنية للنفط، بتوريد مواد تشغيل إلى الشركة المكلفة بإعادة توصيل الكهرباء لتاورغاء.

وأعرب، عبدالرحمن الشكشاك، عن شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية للنفط، على هذا الدعم ولكل من ساهم في دعم الاستقرار بمدينة تاورغاء.

وأثني الشكشاك، على جهود دائرة توزيع كهرباء تاورغاء، على كل المجهودات، التي تُبذل في سبيل إعادة توصيل التيار الكهربائي للمدينة.

وأكد بأنه سيتم العمل على توصيل التيار الكهربائي لحي “علام الحراتكة” وباقي الأحياء السكنية الأخرى، مطلع الأسبوع المقبل.