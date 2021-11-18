السفير الأمريكي يلتقي السايح والكوني في طرابلس

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إلتقى السفير الأمريكي ريتشارد نولاند أمس الأربعاء بالعاصمة طرابلس نائب الرئاسي موسى الكوني ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح لمناقشة الاستحقاق الانتخابي القادم.

وقالت السفارة الأمريكية على الفيسبوك أن اللقاء يأتي في أعقاب مؤتمر باريس.

وأوضحت السفارة أن نولاند زار طرابلس للتركيز على الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وأشارت إلى أنها ستكون الانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخ ليبيا.

التقى السفير الأمريكي نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني للنظر في جهود الحكومة الليبية في دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي لقاء أخر ناقش السفير مع رئيس المفوضية عماد السايح الجهود الفنية التي تقوم بها المفوضية لتسجيل المرشحين وضمان عدّ عادل ودقيق للأصوات.

وقال السفير نورلاند: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب غالبية الليبيين الذين يريدون الانتخابات”.

غي حين نون إلى أن العديد يريدون فرصتهم للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم.

وتابع” نحن نعمل مع المجتمع الدولي والليبيين من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة واسعة من قبل الناخبين”.

في حين قال “اليوم كنت محظوظًا أيضًا بمقابلة عدد من المرشحين للرئاسة في طرابلس ونحن لا نفضل أي مرشح”.

وتحدث نولاند قائلا” اليوم يمكن للناخبين معرفة معلومات دقيقة عن المرشحين من أجل اتخاذ خيار مستنير”.

وأكد نولاند الوقوف جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لتسهيل الجهود لمساعدة الناخبين على اتخاذ خيارات مستنيرة تصب في مصلحة بلادهم.

في حين إلتقى نولاند ممثلين من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وأيضا ممثلي سفارات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.