الدبيبة يتهم بلجيكا بمحاولة الاستيلاء على أموال ليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتّهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بلجيكا بالسعي إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمّدة بقرار أممي منذ العام 2011.

وقال الدبيبة خلال جلسة لمجلس الوزراء وفق فيديو نشرته الحكومة على موقعها “لدينا مشكلة مع بلجيكا .

ثغرات

وذكر الدبيبة أن “بلجيكا دولة متقدمة ولكن هناك ثغرات وهي الطمع في أموال الليبيين الموجودة هناك “.

وتابع “السلطات البلجيكية وأنا أعلنها هنا رسميا، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة لديها “.

منع الاختلاس

وكانت الأمم المتحدة وضعت في 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى إدارتها الليبية للاستثمار، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.

وهذه الأصول الموزعة على قارات عدة قبل سقوط القذافي، غالبا ما تكون محور نزاعات بين الدولة الليبية والبلدان المودعة فيها.

14 مليار يورو

وفي بلجيكا تقدّر الأموال بنحو 14 مليار يورو، وتعتبر محور قضية تطال شخصيات بارزة على غرار الأمير لوران .

ومنذ نهاية العام 2014، واستنادا إلى قرار للقضاء البلجيكي لصالحه، يسعى الأمير إلى استعادة عشرات ملايين اليورو استثمرها في ليبيا في العام 2008 من خلال جمعيته التي لا تتوخى الربح “غلوبل ساستينابل ديفلبمنت تراست”.

ظروف غامضة

ودار جدل حول القضية في العام 2017 لأن بلجيكا رفعت التجميد عن قسم من هذه الأموال في ظروف غامضة.

وتقرر خلال الاجتماع إرسال وفد ليبي لزيارة بلجيكا قريبا سعيا لتسوية هذه القضية.

وأكد حرص ليبيا على حماية أموالها لدى بلجيكا، مشيرا أن حكومته قد تضطر لسحب كل الأصول عند رفع التجميد.

وتابع “لا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا أو السطو عليها”.

ورحبت المؤسسة الليبية للاستثمار برفض لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، لطلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من أصولها، وذلك لتسوية ديون محتملة على جهات ليبيّة أُخرى.

وفي بيان لها، ثمنّت المؤسسة جهود البعثة الليبية في الأمم المتحدّة في تعزيز مواقف المؤسسة في حماية أصولها، بما في ذلك موقف الليبية للاستثمار الرافض لاستخدام المؤسسة وشركاتها بشكلٍ يتعارض مع أهداف التجميد.