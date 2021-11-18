أكثر من مليون ناخب استلموا بطاقاتهم الانتخابية في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الخميس، أن عملية تسليم بطاقة الناخب تخطت حاجز المليون بطاقة.

وذكرت المفوضية، أن عدد من تسلموا بطاقاتهم الانتخابية حتى يوم أمس الأربعاء وصل إلى 1,054,782 ناخبا.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، في أغسطس الماضي، إغلاق سجل الناخبين بتسجيل 2.83 مليون ناخبا داخل ليبيا.

وناشدت المفوضية، الناخبين الذين لم يستلموا بطاقاتهم الانتخابية بالتوجه إلى مراكزهم الانتخابية لاستلامها والالتحاق بركب المشاركة في عملية التصويت الانتخابية.

وأشارت المفوضية إلى أن متبقي 11 يومًا لانتهاء عملية توزيع بطاقات الناخبين بجميع المراكز الانتخابية في ليبيا.

مرشحي الانتخابات البرلمانية

وفيما ستعلق بإجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية، ذكرت المفوضية أن عدد المرشحين بلغ (1008) مترشحا ومترشحة بحسب الإحصائية الصادرة يوم الأربعاء.

مرشحي الانتخابات الرئاسية

واستقبلت مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الأربعاء، متقدمين جدد للترشح للانتخابات الرئاسية.

وقالت المفوضية، إنه تقدم للترشح بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس كل من، المرشح محمد أحمد الشريف، والمرشح محمد على المهدي، والمرشح أحمد معيتيق، والمرشح على زيدان، فيما تقدم للترشح بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، المرشح العارف النايض.

وبهذا أصبح عدد المرشحين الكلي (15) مرشحا، حتى يوم أمس الأربعاء. ولفتت المفوضية، إلى أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولا مبدئيا، أي استلام للطلب فقط.

وقالت، إنها ستقوم بالتدقيق في البيانات ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه.

وأكدت المفوضية، اليوم، أنها أحالت (القائمة الأولى) من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة.

وأشارت إلى أن القائمة تحتوي على بيانات عدد 10 مترشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

وأوضحت أن ذلك يأتي عملا بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.