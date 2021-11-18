الأعلى للدولة يبدي استغرابه من دعم المجتمع الدولي للانتخابات

أخبارليبيا24

أبدى المجلس الأعلى للدولة استغرابه من موقف المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا حول العملية الانتخابية.

وأضاف المجلس في بيان له :”تفاجأنا باستمرار المحاولات لدعم إقامة انتخابات على أسس غير سليمة وغير توافقية وتمثل وجهة نظر طرف واحد”.

وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية في ليبيا تجاهلوا الخلاف حول هذه القوانين في المجلس الرئاسي ومجلس النواب.

وأفاد المجلس أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية في ليبيا تجاهلوا أيضًا المطالب الشعبية التي عبرت عنها عدد من البلديات والأعيان والقوى السياسية والاجتماعية في رفض إجراء الانتخابات على هذا الأساس.

وأكد الأعلى للدولة على أن ملكية العملية السياسية هي ملكية ليبية خالصة. وأن دور المجتمع الدولي هو المساعدة في إيجاد حالة توافق بين الليبيين فقط وليس الاستئثار بهذه العملية.

ولفت إلى أن المعرقل الحقيقي لإجراء الانتخابات هومن أصدر قوانين معيبة وغير دستورية، وكل

من تعامل أو دعم هذه التجاوزات.

ودعا المجلس الأعلى للدولة إلى المزيد من التشاور للوصول لعملية توافقية مقبولة.