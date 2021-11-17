وزير الداخلية يوقف مدير أمن سبها ويكشف الأسباب

17 نوفمبر، 2021 6:13 م
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خالد مازن
خالد مازن

أخبار ليبيا 24 – خاص 

أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خالد مازن اليوم الأربعاء، على أن أيقاف مدير مديرية أمن مدينة سبها جنوب البلاد، كان بسبب مخالفات عندما كان رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية ، نافياً بشكل قاطع أن قرار ايقافه يتعلق بظهوره مع سيف الإسلام القذافي في مقر المفوضية العليا للانتخابات في سبها.

وقال مازن في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 إن “قررت إيقاف مدير مديرية أمن سبها العميد محمد علي بشر عن العمل وقفاً احتياطياً مع مراعاة ما تقتضيه أحكام المادة 91 من القانون رقم 5 لعام 2018 المعدل بالقانون رقم 6 لعام 2019 بشأن هيئة الشرطة”، مؤكداً على أن “قرار إيقافه جاء على خلفية مخالفات عندما كان رئيس جهاز الهجرة وبناء على كتاب هيئة الرقابة الإدارية لمطالبته بالتحقيق معه ومع شخصان أخران هما محمد الشيباني المرحاني، وعبدالرؤوف محمد الدالي كانا مسؤولين على ملف الهجرة”.

17 نوفمبر، 2021 6:13 م
14

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