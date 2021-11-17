وزارة الصحة تطلق منصة تحصين للحصول علىQR CODEللمسافرين
أطلقت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء منصة تحصين الإلكترونية المتخصصة في إصدار شهادات الحصول على لقاح كورونا وشهادات اختبار PCR .
وحضر المراسم من وزارة الصحة مراسم الإطلاق الوزير علي الزناتي ووكيل الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو.
وأوضحت وزارة الصحة أن منصة تحصين التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع شركة ليبيا للاتصالات والتقنية تمكن المواطنين الراغبين في السفر الحصول على شهادات تطعيم خاصة بلقاح كورونا معتمدة تحمل رمز الاستجابة السريع .
وجرت مراسم إطلاق المنصة بحضور مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح ومستشار الوزير مصطفى ارحومة.
في حين حضر المراسم مدير مكتب الوزير سعيد الدرسي ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات السيد محمد بن عياد.
كم حضر رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور ومدير عام شركة المدار الجديد محمد الهادي حسن
ومن ضمن الحضور رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للإتصالات والتقنية عبدالباسط السنوسي.
في حين تم توقيع اتفاقية مشاركة الرقم الوطني بين المركز الوطني والهيئة العامة للمعلومات.
وتم التوقيع بمقر شركة ليبيانا للهاتف المحمول بمدينة طرابلس.