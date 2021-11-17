“نورلاند” يجدد لـ “السايح” دعم بلاده لـ الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لـ الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح.

وفي تغريدة نشرته السفارة الأمريكية عبر موقعها بـ تويتر، أوضح نورلاند أن هذا الاهتمام يأتي في ظل استمرار استقرار الوضع السياسي”.

مبينا إن هذه كانت الرسالة من اجتماعه الثلاثاء مع الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال.

وفي السياق شدد نورلاند في وقت سابق على أهمية الحفاظ على مؤسسة وطنية للنفط.

مؤكدا على ضرورة بقائها موحدة وتكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها.