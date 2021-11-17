مدير أمن سبها يكشف لـ”أخبارليبيا24″ موقفه من قرار إيقافه عن العمل

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير أمن سبها عميد محمد بشير إن قرار إيقافي عن العمل احتياطياً من قبل وزارة الداخلية هو قرار سياسي صرف.

وأضاف بشير في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأربعاء :”إيقافي على خلفية مخالفات عندما كنت رئيس جهاز الهجرة غير شرعية غير صحيح”.

وأكد مدير أمن سبها أنه في مارس 2019 لم يكن بهذا المنصب، ولم يتم استدعائه من قبل هيئة الرقابة الإدارية، مشيراً إلى أنه في تلك الفترة التي يتحدثون عنها لم يكن موجود بالمنطقة، وغير موجود بالبلاد أيضاً بل خارجها.

وأوضح بشير، أنه بعد تقدم سيف الإسلام القذافي لترشح للرئاسة بمكتب المفوضية سبها، وظهرت صورتي خلفه وتم تداولها بشكل واسع عبر الميديا، أصدرت غرفة عمليات الكرامة في الجنوب أمر قبض بحقي.

ولفت إلى أن مسلحين تابعين لكتيبة طارق بن زياد، قاموا بأطلاق النار على مقر مفوضية الانتخابات دون وقوع أضرار بشرية، أثناء محاولتهم القبض علي، وأهالي سبها من جميع القبائل التفوا حولي وطردوهم من مقر المفوضية.

وأشار بشير إلى أن عمله هو تأمين مراكز الانتخاب، وليس لهم أي علاقة بالتأمين الشخصي لسيف القذافي، ولا يملك أمر قبض بحقه وحضر كونه مواطنا ليبيا وقدّم أوراقه للانتخابات.

وذكر مدير أمن سبها أنه لا توجد أي أوامر من وزارة الداخلية أو تنسيق بخصوص تأمين سيف الإسلام القذافي.

وتساءل بشير :“إذا كانت لدي مخالفات كما يقولون لماذا تم تكليفي بمهام مدير مديرية أمن سبها، نحن مكلفون أسوة بباقي المديريات بحماية مكاتب المفوضية ومراكز الانتخاب”.

وكان وزير الداخلية خالد مازن قد أصدر قراراً يقضي بإيقاف مدير مديرية أمن مدينة سبها عميد محمد بشير عن العمل احتياطا، بسبب مخالفات عندما كان رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية.

ونفى مازن بشكل قاطع أن يكون قرار إيقافه يتعلق بظهوره مع سيف الإسلام القذافي في مقر المفوضية العليا للانتخابات في سبها.