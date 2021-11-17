محجوب: “الدبيبة” سيصدر قرارات كارثية قبل رحيله عن السلطة

أخبارليبيا 24 – خبر

قال الناشط السياسي، محمد محجوب، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، سيبيع الطائرة الرئاسية قبل رحيله عن السلطة.

وأوضح محجوب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الدبيبة سيرحل مع إجراء الانتخابات المحددة نهاية ديسمبر المقبل.

قرارات كارثية

وأعرب أنه كما توقع سابقًا أن الدبيبة سيصدر قرارات كارثية، وقام بالعديد منها، فإني أتوقع أن يقوم قبل رحيله ببيع الطائرة”.

وتابع الناشط السياسي: “الدبيبة ولأنه يعلم بأنه أصبح على الهامش، قام بتأخير إنجاز وعوده إلى نهاية ديسمبر. فاته القطار”.

عمليات صيانة

واستقبل مطار معيتيقة الدولي، في العشرين من يونيو، طائرة – الرئاسية الليبية- «إيرباص A340-213» بعد إجراء عمليات صيانة وتطوير لها.

وكان في استقبال الطائرة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال الدبيبة، إن هذه الطائرة ملك لليبيين وتعود للبلاد بعد غياب دام ثمان سنوات، في فرنسا من العام 2012.

السيادة الليبية

واعتبر أن عودتها “مهمة جدا للسيادة الليبية” حيث كانت محتجزة في باريس “بسبب إجراءات مالية وإدارية”.

وأكد الدبيبة، أن الحكومة الليبية سددت الأقساط التي كانت مطلوبة نظير صيانة الطائرة.

وأشار إلى أن عودة الطائرة خطوة إيجابية، لافتا كذلك إلى أن هناك 15 طائرة ليبية منها ما هو محجوز بسبب المستحقات المالية.

وكان رئيس الحكومة قد ألمح الإثنين إلى اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، على الرغم من أن قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق لا يمنحه هذا الحق.