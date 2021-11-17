ماذا قال سيف الإسلام لليبيين عن الانتخابات؟

أخبار ليبيا 24

دعا سيف الإسلام القذافي، المرشح للانتخابات الرئاسية، اليوم الأربعاء، كافة الليبيين إلى الإقبال بكثافة على العملية الانتخابية.

وأكد في بيان له أن الانتخابات هي من أجل إنجاح الاستحقاق والخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وحث المواطنين كافة على ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات، في كل المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية.

وأشار سيف الإسلام القذافي، المرشح للانتخابات الرئاسية إلى أنه لا يمكن المشاركة واتخاذ القرار بدون البطاقات.

إلى ذلك، قال متوجها للناخبين “بطاقاتكم الانتخابية هي جواز عبوركم إلى صناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل.

ودعوة القذافي أتت لإنجاح الانتخابات، بعد تسجيل المفوضية عزوف الليبيين المشمولين بعملية الاقتراع على استلام البطاقات في كافة المدن.

وتعدّ البطاقة التي بدأ توزيعها منذ أيام ضرورية للمشاركة في التصويت، ما أثار مخاوف من ضعف الإقبال على هذا الاستحقاق.

فبحسب أرقام الهيئة العليا، سجل نحو 2.8 مليون، أسماءهم للمشاركة في عملية التصويت، لكن يبدو الإقبال ضعيفا على استلام البطاقات

ويرجع المراقبون العزوف إلى الصراعات الدائرة حول العملية الانتخابية وكذلك إلى غياب الحملات الترويجية والتوعوية للانتخابات في وسائل الإعلام والشوارع.