مؤسسة النفط ترحب بتصريح “نورلاند” حول حفاظها على وحدتها

أخبار ليبيا 24

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط، بتصريح السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والذي أكد فيه على أهمية الحفاظ على مؤسسة النفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان لها، إن تصريح نورلاند يأتي ضمن سلسة من الدعم المحلي والدولي الذي تحظى به المؤسسة.

مشيرة أن ذلك يأتي لنجاحها في إدارة قطاع النفط واستمرار عملياتها لصالح كل الليبيين على الرغم من المشاكل التي مرت بها ليبيا خلال الأعوام الماضية.

وأكدت المؤسسة أنها لن تتوانى في استخدام حقها القانوني للدفاع عن عامليها والمحافظة على استمرار عملياتها.

لافتتا أنها ستعمل مع كل شركائها في المصلحة الوطنية.

وذلك من أجل معاقبة كل من يتعرض لهذا القطاع أو يحاول النيل منه خدمة لمصالحه الشخصية الضيقة.

يذكر أن نورلاند غرد في صفحته على تويتر عن فحوى اجتماعه الثلاثاء مع الجمعية الأمريكية- الليبية للأعمال.

حيث أكد على أهمية الحفاظ على مؤسسة وطنية للنفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها.