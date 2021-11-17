لحوم أسماك القرش لماذا لا نتناولها ؟ فوربس تجيب

17 نوفمبر، 2021 2:53 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

لماذا لا نتناول لحوم القرش؟ سؤال أجابت عليه مجلة فوربس الأمريكية.

وقالت مجلة فوربس إن فريقا بحثي من أمريكا وهونغ كونغ فحص أكثر من 250 قطعة من لحوم القرش .

وشمل الفحص بحسب فوربس زعانف أنواع مختلفة حيث تبين أن مستويات الزئبق مرتفعة للغاية.

وبحسب مجلة فوربس تبين أن زعانف القرش تحتوي قدرا من الزئبق أكبر بما يتراوح بين 6 إلى 10 مرات.

وأكدت أن المستوى الآمن يحدده مركز هونغ كونغ لسلامة الأغذية.

واختبر الباحثون الأمريكيون وزملاؤهم من هونغ كونغ، مستويات  الزئبق الكلي وميثيل الزئبق والزئبق العضوي شديد السمية.

في حين نصحت مؤسسات صحية عالمية مثل منظمة الصحة والمفوضية الأوروبية ووكالة حماية البيئة الأمريكية الحوامل والأطفال تحديدا بالابتعاد عن لحم أسماك القرش

ووفقا لهذه المؤسسات فإن الزئبق المتواجد بوفرة في لحوم القرش يمكن أن يتلف الدماغ والجهاز العصبي المركزي يمنع النمو المعرفي للجنين.

رغم الفوائد العديدة التي تحتويها الوجبات الغذائية البحرية ومكون الأوميغا 3 الداعم لصحة الدماغ فإنه لا ينصح بتناول لحوم أسماك القرش.

وبرر العلماء عبر أبحاث عديدة ذلك بأن لحوم سمك القرش ضارة للغاية لاحتوائها على مادة الزئبق السامة.

وفي دراسة حدثية نسبيا تبين أن زعانف هذا النوع من الأسماك تحتوي كميات كبيرة من السم.

أسماك القرش
أسماك القرش

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17 نوفمبر، 2021 2:53 ص
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