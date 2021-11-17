قسم العزل في طبرق: انخفاض المصابين بـ”كورونا” 

أخبارليبيا24- خاص

قال مصدر مسؤول في قسم العزل بمركز طبرق الطبي اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا للمصابين بـ”كورونا” بعد أن كانت في تزايد.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ :”لدينا الآن 6 حالات على التنفس الصناعي وحالتهم مستقرة، وعلى التنفس الصناعي عدد 4 وحالتهم جيدة”.

وأشار المصدر إلى أن الأكسجين متوفر وآخر كمية وصلت من وادي الربيع كانت 5000 متر مكعب.

وأكد أن هناك استهلاك كبير لأسطوانات الأكسجين سواء داخل العزل أو الحجر المنزلي.

وختم تصريحه :”رغم الانخفاض الملحوظ للمصابين إلا أننا نتخوف من الزيادة بسبب المناسبات الاجتماعية والعزوف عن التطعيم”.