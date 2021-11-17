قسم العزل في طبرق: انخفاض المصابين بـ”كورونا” 

17 نوفمبر، 2021 11:20 م
3
قسم العزل_طبرق
قسم العزل_طبرق

أخبارليبيا24- خاص 

قال مصدر مسؤول في قسم العزل بمركز طبرق الطبي اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا للمصابين بـ”كورونا” بعد أن كانت في تزايد. 

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ :”لدينا الآن 6 حالات على التنفس الصناعي وحالتهم مستقرة، وعلى التنفس الصناعي عدد 4 وحالتهم جيدة”. 

وأشار المصدر إلى أن الأكسجين متوفر وآخر كمية وصلت من وادي الربيع كانت 5000 متر مكعب. 

وأكد أن هناك استهلاك كبير لأسطوانات الأكسجين سواء داخل العزل أو الحجر المنزلي. 

وختم تصريحه :”رغم الانخفاض الملحوظ للمصابين إلا أننا نتخوف من الزيادة بسبب المناسبات الاجتماعية والعزوف عن التطعيم”. 

17 نوفمبر، 2021 11:20 م
3

مقالات ذات صلة

المجلس الأعلى للدولة

الأعلى للدولة يبدي استغرابه من دعم المجتمع الدولي للانتخابات

18 نوفمبر، 2021 12:19 ص
سيف الإسلام القذافي

مدير أمن سبها يكشف لـ”أخبارليبيا24″ موقفه من قرار إيقافه عن العمل 

17 نوفمبر، 2021 11:35 م
استطلاع

اتجاه الشباب لسوق العمل تاركين مقاعد الدراسة .. استطلاع للرأي

17 نوفمبر، 2021 11:09 م
أم العز الفارسي

أم العز الفارسي تقترح حلًا لإشكالية الرئاسة في ليبيا

17 نوفمبر، 2021 10:30 م
زر الذهاب إلى الأعلى