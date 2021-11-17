عودة رحلات الطيران الداخلية لجميع الشركات بمطار بنينا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة الفرجاني عودة الرحلات الداخلية من وإلى المطار .

وأكد الفرجاني استئناف جميع الرحلات الداخلية لكافة الشركات من وإلى المطار منذ أمس الثلاثاء الموافق للسادس عشر من نوفمبر الجاري.

وقال الفرجاني في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، إن استئناف الرحلات الداخلية جاء تزامناً مع استئناف الرحلات الداخلية بمطاري الأبرق وطبرق.

وقدم المسؤول الاعتذار الشديد لكافة المواطنين لما حدث من تعطيل لمصالحهم، مبينًا أنه كان خارج إرادتهم.

وأوضح أنه لم يتم صرف المرتبات المتأخرة، ولكنهم في انتظار تنفيذ الوعود التي تحصلت عليها اللجنة من عبدالحميد الدبيبة المدة الماضية.

أعلن مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار الأبرق الدولي الصالحين قويدر، استئناف الرحلات الداخلية من وإلى المطار ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وقال قويدر لـ”أخبارليبيا24″ إن الرحلات الداخلية ستعود من وإلى المطار بعد توقف دام لأكثر من شهر.

وأجرى وفد تابع لشركة الخطوط الملكية المغربية بجولة تفقدية لمطار بنينا بعد أن قام بنظيرتها لمطار معيتيقة.

وأوضحت مصلحة المطارات، أنّ زيارة الوفد المغربي تأتي للتأكد من إجراءات وتدابير السلامة والأمن المتبعة، ومدى توافقها مع التوصيات الدولية.

وكان الوفد المغربي قام يومي الأربعاء والخميس الماضيين بزيارة لمطار معيتيقة الدولي، والوقوف على الإجراءات المتبعة في العملية التشغيلية.

يذكر أن مطارات المنطقة الشرقية أعلنت وقف الرحلات الداخلية منذ مطلع أكتوبر الماضي، ما تسبب في إرهاق كبير لتحمل مشاق السفر براً بين مدن شرق وغرب وجنوب البلاد.