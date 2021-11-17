عقيلة صالح يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 

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أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأربعاء ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.

وأكد صالح في كلمة متلفزة على احترام الإعلان الدستوري كونه الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية.

وتابع مرشح الرئاسة :”الإعلان الدستوري هو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة وعند أحكامه تنزل السلطات جميعًا”.

وشدد صالح على ضمان استقلال القضاء وحصانته فهما ضمانان لضمان الحقوق والحريات وركيزة أساسية يجب الاهتمام بهما ضمن إعادة البناء.

وأضاف مرشح الرئاسة :”نعمل على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية باعتبارها ركنًا رئيسيًا لبناء الوطن واستقراره”.

وقال صالح :”إن المصالحة الوطنية واجبًا شرعيًا وأساسًا لبناء الدولة وإقامة مجتمع التسامح الذي يقر حق للجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي والاختلاف بالوسائل السلمية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء”.