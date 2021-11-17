التايمز البريطانية : سيف الإسلام لا يمكنه إنقاذ ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اهتمت صحيفة التايمز (The Times) البريطانية في افتتاحيتها، بترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، قائلة إنه لا يمكنه إنقاذ ليبيا.

وذكرت الصحيفة في عددها الثلاثاء “ها هو سيف الإسلام القذافي، يقدم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية، ولديه فرصة ولكنها ليست بالكبيرة.

وأوضحت التايمز أن القذافي الابن تعهد بـ”استعادة الوحدة الليبية المفقودة”، وهو يسعى للفوز في الاقتراع المرتقب في 24 ديسمبر .

عدم الاستقرار

وقالت إن الليبيين يرغبون بدون أدنى شك في الخروج من حالة عدم الاستقرار المزمنة التي ابتليت بها بلادهم منذ عام 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا قليلا من أفراد الحرس القديم ممن يرون في القذافي الابن مخلّص ليبيا من أحزانها لا يزالون موجودين.

ولفتت أن بعض الغربيين كانوا ينظرون إلى سيف الإسلام باعتباره مصلحا محتملا يمكنه يوما ما بناء جسور بين ليبيا وأوروبا.

لكن الصحيفة استدركت قائلة إن من السذاجة الاعتقاد بأن سيف يحمل المفتاح لجبر كسر دولة ممزقة تماما مثل ليبيا .

وتستبعد الصحيفة أن تتمكن ليبيا تحت قيادته من أن ترسم لنفسها هدفا مشتركا أو طريقا واضحا نحو التحول إلى دولة متماسكة.

سيرة ذاتية

وسيف الإسلام، البالغ من العمر 49 عاما، يجيد الإنجليزية، وحاصل على الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد .

وترأس مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية والتنمية، التي فاوضت من أجل إطلاق سراح الرهائن المعتقلين من جانب مسلحين إسلاميين في الفلبين.

حقائق ومعلومات

وكان يعد الوجه الحديث لليبيا، غير أنه أعلن في عام 2008 عدم رغبته في أن يرث الحكم من والده.

وظهر في التلفزيون الليبي عقب اندلاع ثورة فبراير محذرا من اندلاع حرب أهلية.

وفي 19 نوفمبر 2011، أعلن المجلس الانتقالي اعتقاله في جنوب غربي ليبيا.

وقضت محكمة بطرابلس حكماً غيابياً بإعدامه رميا بالرصاص في 2015، بعد محاكمة خضع لها مع نحو ثلاثين من رموز القذافي.

إطلاق سراحه

كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال محاولة والده، معمر قمع الثوار .

لكن الميليشيا الموجودة بالزنتان، التي أبقت عليه رهن الاحتجاز رفضت تسليمه، ثم عادت وأفرجت عنه في عام 2017.

وأدان المجلس العسكري للزنتان، الذي شارك سابقا في احتجازه، والمجلس البلدي للزنتان إطلاق سراحه من قبل كتيبة أبو بكر الصديق.

و لم يُشاهد سيف الإسلام منذ الإفراج عنه، إلا أن بعض المصادر أبقت على وجوده في المشهد من خلال التحدث باسمه .