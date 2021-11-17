سوزوكي تستعد للكشف سيارتها الجديدة من فئة “S-Cross”

17 نوفمبر، 2021 1:34 م
9
شركة سوزوكي

أخبار ليبيا 24

تستعد شركة سوزوكي اليابانية لكشف سيارة جديدة من فئة “S-Cross” كانت قد طورتها لمنافسة سيارات “RAV4” من تويوتا.

وأوضحت تسريبات أن المركبة الجديدة تختلف كليًا من حيث التصميم عن مركبات “S-Cross” الحالية من سوزوكي.

حيث حصلت المركبة على هيكل أكبر حجمًا، ومصابيح أنحف وأكثر تميُّزًا تعمل بتقنيات LED الحديثة.

قمرة قيادتها مزودة بأحدث التقنيات

يذكر أن هيكلها أصبح أكثر متانة، وجُهزت بقمرة جديدة كليًا ومزوَّدة بأحدث التقنيات من ضمنها نظام “ملتيميديا” متطور يُدار عبر شاشة لمسية بمقاس 9 بوصات. 

شركة سوزوكي

وأيضا مقود جديد مجهز بكل ما يلزم للتحكم بالاتصالات والأصوات ووضعيات القيادة.

فرامل متطورة للحلات الطارئة

وحصلت هذه السيارة على نظام متقدم للتحكم بالفرامل في الحالات الطارئة، كما جهزت بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

وزودت بنظام تصحيح المسار آليا أثناء السير على الطرقات، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

شركة سوزوكي

وستعمل نماذجها بمحركات بنزين بسعة 1.6 لتر بعزم 117 حصانًا.

 ومحركات توربينية بسعة 1.4 لتر وعزم 140 حصانًا، كما ستأتي بعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بخمس سرعات.

17 نوفمبر، 2021 1:34 م
9

مقالات ذات صلة

شحن شحنة زيت ثقيل من طبرق إلى الخمس

رسو ناقلة لشحن زيت ثقيل من طبرق إلى الخمس

17 نوفمبر، 2021 3:52 م
التونسي توفيق زعبوب مديرا فنيا لفريق التعاون

التونسي توفيق زعبوب مدربًا للتعاون خلفًا للدامجة

17 نوفمبر، 2021 3:16 م
الانتخابات الليبية

“نورلاند” يجدد لـ “السايح” دعم بلاده لـ الانتخابات الليبية

17 نوفمبر، 2021 12:59 م
جهاز الحرس البلدي

الحرس البلدي يُصادر أسماكا وخضروات تُباع بالمخالفة في طبرق

17 نوفمبر، 2021 11:50 ص
زر الذهاب إلى الأعلى