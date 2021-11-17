سوزوكي تستعد للكشف سيارتها الجديدة من فئة “S-Cross”

أخبار ليبيا 24

تستعد شركة سوزوكي اليابانية لكشف سيارة جديدة من فئة “S-Cross” كانت قد طورتها لمنافسة سيارات “RAV4” من تويوتا.

وأوضحت تسريبات أن المركبة الجديدة تختلف كليًا من حيث التصميم عن مركبات “S-Cross” الحالية من سوزوكي.

حيث حصلت المركبة على هيكل أكبر حجمًا، ومصابيح أنحف وأكثر تميُّزًا تعمل بتقنيات LED الحديثة.

قمرة قيادتها مزودة بأحدث التقنيات

يذكر أن هيكلها أصبح أكثر متانة، وجُهزت بقمرة جديدة كليًا ومزوَّدة بأحدث التقنيات من ضمنها نظام “ملتيميديا” متطور يُدار عبر شاشة لمسية بمقاس 9 بوصات.

وأيضا مقود جديد مجهز بكل ما يلزم للتحكم بالاتصالات والأصوات ووضعيات القيادة.

فرامل متطورة للحلات الطارئة

وحصلت هذه السيارة على نظام متقدم للتحكم بالفرامل في الحالات الطارئة، كما جهزت بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

وزودت بنظام تصحيح المسار آليا أثناء السير على الطرقات، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل نماذجها بمحركات بنزين بسعة 1.6 لتر بعزم 117 حصانًا.

ومحركات توربينية بسعة 1.4 لتر وعزم 140 حصانًا، كما ستأتي بعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بخمس سرعات.