تزايد عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، تزايد أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وأكدت المفوضية، بشكل رسمي أن عدد من تقدموا للترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا وصل إلى 10 مترشحين حتى يوم أمس الثلاثاء.

وأوضحت، أنه تقدم للترشح بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس كل من، المرشح محمد المزوغي، والمرشح عبدالله ناكر، والمرشح فتحي بن شتوان، والمرشح عبدالحكيم زامونة.

وأضافت، أنه تقدم للترشح بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المرشح خليفة حفتر.

10 مترشحين للانتخابات الرئاسية

وأوضحت المفوضية، أن عدد المرشحين الكلي أصبح (10) مرشحين. ولفتت إلى أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولا مبدئياً، أي استلام للطلب فقط.

وقالت إنها ستقوم بالتدقيق في البيانات ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه.

وأضافت، أن بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال مرحلة الطعون والفصل فيها تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع.

المرشحين للانتخابات البرلمانية

في المقابل أكدت المفوضية، أن إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ (826) مترشحا ومترشحة. وذلك بحسب الإحصائية الصادرة يوم الثلاثاء.

تدقيق ملفات المترشحين للانتخابات

وبدأت المفوضية العليا للانتخابات في عملية فحص وتدقيق ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويهدف ذلك لنشر القوائم الأولية للمرشحين.

وقال، رئيس قسم المرشحين بإدارة العمليات بالمفوضية، التواتي رمضان، الثلاثاء، إن الموظفين في القسم بدأوا في فحص وتدقيق ملفات المرشحين للانتخابات الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية.

وأضاف، أن ذلك جاء بعد استلامها وفقا للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.

وقال التواتي، “بعد انتهاء عمليات الفحص والتدقيق، سيتم نشر القوائم الأولية للمرشحين وهي قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات”.

وأضاف، “عند انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون والتي حددتها القوانين بـ (12) يوما سيتم نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب”.

وقال إن “الأسماء التي سترد في تلك القوائم سوف تكون نهائية وهي التي ستدرج في أوراق الاقتراع”.

وانطلقت عملية استلام ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 08 نوفمبر الجاري. وأوضحت المفوضية أن قبول ملفات المرشحين للرئاسة ستستمر إلى يوم 22 نوفمبر. وفي المقابل سيستمر قبول طلبات المرشحين للبرلمان إلى يوم 07 ديسمبر المقبل.