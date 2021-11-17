انفوجرافيك | أهم ما جاء في كلمة خليفة حفتر بشأن تقدمه لرئاسة ليبيا

17 نوفمبر، 2021 5:14 م
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انفوجرافيك
انفوجرافيك

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

أهم ما جاء في كلمة خليفة حفتر خلال تقديمه رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.

– أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة .

 – لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء .

– الانتخابات هي “الحلّ الوحيد للأزمة الحادة التي انغمست فيها البلاد.

– آمال الأمن والسلام والاستقرار بدأت تلوح في الأفق .

–  أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها .

–  ليبيا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيد أمينة ستغير مستقبلها.

– اتعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا وفقت في الانتخابات المقبلة.

أهم ما جاء في كلمة خليفة حفتر

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17 نوفمبر، 2021 5:14 م
13

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