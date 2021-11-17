انفوجرافيك | أهم ما جاء في كلمة خليفة حفتر بشأن تقدمه لرئاسة ليبيا
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
أهم ما جاء في كلمة خليفة حفتر خلال تقديمه رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.
– أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة .
– لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء .
– الانتخابات هي “الحلّ الوحيد للأزمة الحادة التي انغمست فيها البلاد.
– آمال الأمن والسلام والاستقرار بدأت تلوح في الأفق .
– أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها .
– ليبيا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيد أمينة ستغير مستقبلها.
– اتعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا وفقت في الانتخابات المقبلة.