الوطنية للانتخابات تُعلن توزيع 759 ألف بطاقة ناخب

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات توزيع 759 ألف و58 بطاقة ناخب بمختلف مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية في مختلف مناطق ليبيا استعدادا لـ الانتخبات الليبية.

وقالت المفوضية في بيان له، الثلاثاء، إن عدد الرجال الذين حصلوا على بطاقة الناخب بلغ 507 ألفًا و205 شخصًا.

في حين بلغ عدد النساء اللائي تحصّلن على بطاقة الناخب 251 ألفًا و853 امرأة، بحسب الإحصائية الصادرة الثلاثاء.

ورصدت المفوضية ملاحظات في عملية توزيع البطاقات من أبرزها حضور الناخب لتسلُّم بطاقاته دون إثبات هوية وإصراره على ذلك.

أو محاولته تسلُّم البطاقة بالنيابة عن ناخب آخر، رغم الإعلان مسبقًا بأن تسلُّمها سيتم بالحضور الشخصي.