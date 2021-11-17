النايض يسجل اسمه ضمن المرشحين للرئاسة

أخبار ليبيا24

قدّم، رئيس تكتل إحياء ليبيا، الدكتور عارف النايض، اليوم الأربعاء، أوراق ترشحه للرئاسة، بمقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي.

وأصبح المرشح عارف النايض، ثاني مرشح يقدم أوراق ترشحه للرئاسية بإدارة مفوضية الانتخابات في بنغازي، بعد المرشح خليفة حفتر.

وأعلن النايض في وقت سابق عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وقال النايض في فيديو بثه على صفحته عبر “فيسبوك” إنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية وفق برنامجه الانتخابي “إحياء ليبيا”.

المرشحين للرئاسة

وفي انتظار إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن عدد المرشحين للانتخابات حتى اليوم الأربعاء، فقد أكدت الأخيرة تزايد أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وأعلنت المفوضية، أن عدد المرشحين للرئاسة وصل إلى 10 مرشحين في آخر إحصاء رسمي لها حتى يوم أمس الثلاثاء.

وأوضحت، أنه تقدم للترشح بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس كل من، المرشح محمد المزوغي، والمرشح عبدالله ناكر، والمرشح فتحي بن شتوان، والمرشح عبدالحكيم زامونة.

وأضافت، أنه تقدم للترشح بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المرشح خليفة حفتر.

ولفتت إلى أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولا مبدئياً، أي استلام للطلب فقط. وقالت إنها ستقوم بالتدقيق في البيانات ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه.

وأضافت، أن بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال مرحلة الطعون والفصل فيها تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع.