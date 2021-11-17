أمغيب: الدبيبة لا يصلح لقيادة ليبيا

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رأى، النائب سعيد أمغيب، أن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، لا يصلح لقيادة ليبيا في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك في وقت يواصل فيه المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى تقديم ملفاتهم للمفوضية العليا للانتخابات.

وقال النائب سعيد أمغيب، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، “إن الأحداث الأخيرة أثبتت أنه (أي الدبيبة) مرتهن للأتراك وقوى أجنبية أخرى هي من أوصلته لرئاسة الحكومة الحالية”.

وأضاف، “لذلك لا يصلح لقيادة هذه المرحلة الصعبة والحساسة. إضافة إلى أنه لا يملك من مقومات القيادة ما يؤهله لقيادة هذه المرحلة على الأقل”.

وفي، حديثه حول إمكانية ترشح الدبيبة للانتخابات، كتب أمغيب، “إن المادة (12) من قانون انتخاب الرئيس لا تسمح له بالترشح. وأنه استخدم أموال الشعب الليبي في الدعاية الانتخابية له”.

وفي تعليقه، حول مقطع فيديو يظهر الدبيبة وهو يتحدث في اجتماع مجلس الوزراء حول علاقته بوزير التعليم العالي، عمران القيب، كتب أمغيب: “توا بالله الواحد شن يقول. هل أمثال هذا الشخص يستطيعون بناء دولة أو صناعة استقرار؟”.

يأتي ذلك بينما أثارت كلمة “كركوبة” التي وصف بها الدبيبة وزير التعليم العالي حفيظة الكثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد وصفها البعض بأنها “الشعوبية في أبهى صورها”، فيما رآها آخرون أنها بعيدة كل البعد عن اللباقة.

وعلّقت، أستاذة العلوم السياسية، الدكتورة عبير أمنينة، على هذا الأمر، حيث قالت: “من متلازمة السلطة قتل بذرة الكرامة، لدى المسؤول وإن علا في السلم الهيراركي”.

بينما علّقت، عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، الدكتورة أم العز الفارسي، على الأمر قائلة: “مجرد (كركبة)؛ عندما وضعوه على كرسي لا يليق به، تألمنا وزعل. وعندما جلس على الأرض في الحرم الجامعي حافي القدمين، تألمنا فزعل”. وأضافت، “وزيرنا؛ لا يليق بنا أو لا نليق به، فالبون شاسع والطريق طويل”.