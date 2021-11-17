المنفي يجتمع بوزراء حكومة الوحدة الوطنية بالمنطقة الشرقية

أخبارليبيا24_متابعات

أجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الثلاثاء، بوزراء حكومة الوحدة الوطنية بالمنطقة الشرقية بعد التحاقهم بأعمالهم في طرابلس استجابةً لمبادرة المنفي لعودتهم.

وبحث المنفي في الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي المشاكل والصعوبات التي تعيق المهام الموكلة لهم.

وأكد المنفي على العمل على حلحلة الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ونوه إلى أن أول ثمار هذا التنسيق هي استئناف حركة الطيران بمطارات المنطقة الشرقية.

وكان المنفي قد أصدر تعليماته في 10 ‏نوفمبر الحالي بعودة نائب رئيس مجلس الوزراء السيد حسين القطراني والوزراء والوكلاء بحكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الشرقية لمباشرة أعمالهم بطرابلس.

ودعا في خطابه جميع الأطراف لإعادة فتح جميع المطارات والطرق أمام المواطنين خدمة للصالح العام.

في حين أكد المنفي أن المجلس الرئاسي سيعمل على حل الإشكاليات ومعالجة كافة المطالبات التي تخدم الوطن والمواطن.

في حين حيا الوزراء عن المنطقة الشرقية المنفي على جهوده لتدليل كل الصعاب ورأب الصدع.

مثمنين استمرار عمل السلطة التنفيذية بدون أي تجاذبات او معوقات مشيدين روح المسؤولية التي أبداها في هذه الأزمة.