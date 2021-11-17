الشريف: كافة المكاتب بالبلاد مفتوحة وتعمل بشكل اعتيادي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة الإعلام بالمفوضية العليا للانتخابات سامي الشريف إن كافة مكاتبهم بمختلف ربوع البلاد مفتوحة وتعمل بشكل اعتيادي.

وأوضح الشريف في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية وصل إلى 15 مرشح.

وتابع أن عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية وصل “826” مترشحا ومترشحة.

وأضاف الشريف، أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولاً مبدئياً وهو تسلم للطلبات فقط.

ولفت إلى أن إجراءاتهم تحول أول بأول للجهات المختصة للنظر في صحتها فنياً وقانونياً، ستخضع للتدقيق، ومن ثم سيتم الإعلان عنهم رسمياً.

يذكر أن بعض مكاتب ومراكز الاقتاع في عدة مدن أغلقت من قبل بعض الأهالي بعد تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه في مكتب المفوضية بسبها.

وقال مدير إدارة الإعلام في المفوضية العليا للانتخابات إنه تم اختراق الصفحة الرسمية للمفوضية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح الشريف في تصريح سابق، أن المخترقون نشروا خبر رفض رئيس المفوضية عماد السايح ترشح سيف القذافي للانتخابات الرئاسية، نافياً أن يكون الخبر صحيح.

وأضاف الشريف، أن إدارة العمليات تقوم بمعالجة الموضوع، وتمت استعادة الصفحة، وسيتم نشر بيان توضيحي فيما حدث.

وأكد في ختام تصريحه أن رفض المفوضية لترشيح سيف الإسلام عاري عن الصحة.