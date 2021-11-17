التونسي توفيق زعبوب مدربًا للتعاون خلفًا للدامجة

أخبار ليبيا24

أعلن نادي التعاون بمدينة إجدابيا التعاقد رسميا، مع التونسي توفيق زعبوب مديرا فنيا لفريق كرة القدم بالنادي، وذلك تحضيرًا لمنافسات الدوري الليبي الذي سينطلق الأحد القادم.

وجاء التعاقد مع زعبوب بعد فك الارتباط مع المدرب الوطني جلال الدامجة. وقد وصل المدرب التونسي إلى إجدابيا، أمس الثلاثاء، حيث سيبدأ مهامه التدريبية بشكل رسمي اليوم الأربعاء تحضيرًا للدوري الليبي.

وزار زعبوب، مقر النادي في حضور رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لنادي التعاون، إضافة إلى رابطة مشجعي وقدامى الرياضيين.

استعداد التعاون للدوري الليبي

ويستعد فريق التعاون لخوض غمار الدوري الليبي الممتاز، حيث سيلتقي الهلال الأحد المقبل على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وقد اختارت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم انطلاق الدوري الممتاز يوم 21 نوفمبر الجاري.

الفرق المشاركة بالدوري الليبي

وسيشارك بالدوري 20 فريقًا جرى تقسيمهم على مجموعتين. وقد ضمت المجموعة الأولى، الهلال وشباب الجبل والتحدي وخليج سرت ودارنس والنصر والأهلي بنغازي، وكذلك الأخضر والصداقة والتعاون.

بينما ضمت المجموعة الثانية: الاتحاد والأهلي طرابلس وأبوسليم والخمس والسويحلي والمحلة والأولمبي، وكذلك الاتحاد المصراتي والمدينة والشط.

وستكون مباريات الأسبوع الأول على النحو الآتي: في المجموعة الأولى، الهلال يلتقي التعاون، والتحدي مع الأخضر، وشباب الجبل يتبارى مع الصداقة، ودرانس مع النصر، وخليج سرت يلتقي الأهلي بنغازي.

وفي المجموعة الثانية: الأهلي طرابلس يلتقي الشط، وأبوسليم مع الاتحاد، والخمس يتبارى مع المحلة، والسويحلي يواجه الاتحاد المصراتي، والمحلة مع الأولمبي.

وقرر الاتحاد العام لكرة القدم اعتماد عدد من الملاعب لاستضافة المباريات. وهي: الزاوية وصرمان وصبراتة ومصراتة وعلي الزقوزي والخمس وشهداء بنينا وإجدابيا والمرج والقبة ودرنة. إضافة إلى ملعب ترهونة، بعد إجراءات الصيانة.