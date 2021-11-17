الحرس البلدي يُصادر أسماكا وخضروات تُباع بالمخالفة في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

صادر جهاز الحرس البلدي بطبرق، الثلاثاء، أسماك وخضروات يتم بيعها على الأرصفة والطرقات بالمخالفة.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال العميد صالح المريمي، مدير مديرية الحرس البلدي، “أن ذلك جاء خلال جولة يومية للجهاز والغرفة الأمنية المشتركة والدعم المركزي”.

وأوضح المريمي أن حملة انطلقت لضبط المخلفين استهدفت المخابز والمجازر والباعة المتجولين.

مشيرا أنه تم خلال الحملة معاينة الرخص التجارية ومتابعة وزن الرغيف وتسعيرة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها.

وأكد المريمي ضبط العديد من المخلفات في المخابز ومحلات المواد الغذائية وضبط الباعة المتجولين وإحالتهم للتحقيق

وأشار المريمي ن الملة مستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية لضبط المخالفين.