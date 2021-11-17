الجراد على مائدة الطعام الاتحاد الأوروبي

أخبار ليبيا 24

أضاف الاتحاد الأوروبي الجراد إلى قائمته للأغذية المعتمدة في إطار مساعي التكتل إلى تشجيع أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان إن الجراد المهاجر (لوكوستا ميغراتوريا) سيكون متاحاً مجمداً أو مجففاً أو مسحوقاً، وسيباع كوجبة خفيفة، أو كمكوّن لعدد من المنتجات الغذائية.

ويأتي السماح ببيع الجراد المهاجر بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، وتصويت الدول الأعضاء بالموافقة .

وقالت الهيئة الأوروبية إن حشرات الجراد البالغة تحتوي على نسبة عالية من البروتين ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة من تناولها.

لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن تناولها قد يثير ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية من القشريات .

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في يونيو للمرة الأولى قرارا بإجازة بيع “ديدان الوجبة”، أو يرقات خنفساء الصفراء المجففة كغذاء.

ومن المحتمل أن تكون “الجداجد” أو ما يعرف بصرار الليل الحشرة الثالثة على القائمة قريبا.

وتعتبر منظمة الأغذية (الفاو) أن الحشرات أغذية مغذية جداً وصحية، نظراً إلى كونها غنية بالأحماض الدهنية والبروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن.

أما الاتحاد الأوروبي فاعتبرها ضمن استراتيجيته “من المزرعة إلى الشوكة” مصدراً بديلاً للبروتين يمكن أن يتيح نظاماً غذائياً أكثر استدامة.