اتجاه الشباب لسوق العمل تاركين مقاعد الدراسة .. استطلاع للرأي

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

منذ عام 2011 ومع زيادة شدة الأزمة الاقتصادية في ليبيا، زاد قلق الشباب حول البطالة وفرص العمل مـع تغير الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية .

ومن المسلم به أن الوضع الحالي لسوق العمل في ليبيا غير مناسب لخلق عملية التنمية الاقتصادية ومدمجة ومستدامة، لما تعانيه البلاد .

وعلى الرغم من الاعتراف بأهمية دور الشباب فـي التنمية إلا أنه لا يزال أمامهم العديـد مـن المعوقات والتحديات التي تحتاج إلى المزيد مـن الخطوات والتدابير الفعالة للقضاء على الحرمان من الفرص المتكافئة والعدالة المنشودة لتحقيق معدلات أعلـى فـي المشـاركة الاجتماعيـة والاقتصاديـة.

توجهت وكالة أخبار ليبيا 24 بسؤال لجمهورها الكريم، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، وتويتر“، وكان الشباب أصبحوا يتجهون لسوق العمل تاركين الدراسة، هل أنت مع الشيء هذا أو تفضل أنك تكمل في الجامعة؟

“ام اشواق” قالت إن الدراسة تريد مصاريف والشباب تعبوا من الحياة ومصاريفها، مؤكدة أنها كأم لأطفال “الدراسة أهم من كنوز الدنيا ولا أشجع على ترك الدراسة .

ولم يكن رأي “Insherah Saif” بعيدًا ماقالته “ام اشواق” فقد أكدت على ضرورة استكمال الدراسة وأخذ الشهادة الجامعية وبعدها الاتجاه إلى العمل .

وكان رأي “ابو محمد” مغير قليلًا فقد أكد على ضرورة استكمال الدراسة ولكن إلى جانب العمل .

ومن جهته، قال “Ahmad J Eshim” لا أعوك كثيرًا على الشهادة الجامعة دون وجود واسطة في الدولة للحصول على العمل، أو أن الشهادة سوف أرميها في المنزل ولم أفعل بها شئ .

ومن جهتها، ذكرت “واجعلني من الصابرات” أن الشهادة العلمية أصبحت في زمننا هذا شي مهم للشاب والفتاة … لصعوبة الحياة .

وقالت “Brru Chan” لو استطاع الشخص الموازنة بين الدراسة والعمل كان ذلك أفضل، ولكن إذا لم يستطع الشخص الموافقة بين الاثنين فعليه الاهتمام بالدراسة .

وقال “Mohamed Ameŕ Amer” أن الواقع صعب في ليبيا وسأكمل دراستي في الجامعة وبعد التخرج سأعلق الشهادة على حائط غرفتي وكل ما أنظر اليها سأتذكر أيام دراستي، دون عمل .

وذكر “اسامة محمد علي” أكبر خطأ ممكن أن يرتكبه أي شخص هو ترك مقاعد الدراسة خاصة في المراحل الابتدائية لأجل العمل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لعائلة الطالب .

وبين أن هناك العديد من الشباب موجودين في مقاعد الدراسة إلى جانب ممارسة العمل الخاص طبعًا وهناك الكثير من وفق بين الاثنين .

وفي الختام قلل “مهند” من الحصول على الشهادة الجامعية، مبينًا أنه لا يوجد مستقبل واضح في ليبيا .

وذكر أن الشهادة أصبحت منظر واسم بس عبارة عن ورقه عليها اشوي كلام وخربشه توقيعات .

وقدم “مهند” نصيحة للشباب وهي بضرورة تعلم حرفة لضمان مستقبلك لأن بلادنا كلها واسطات و تلحيس للمرموقين فقط، حسب وصفه .