أم العز الفارسي تقترح حلًا لإشكالية الرئاسة في ليبيا

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اقترحت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أم العز الفارسي اليوم الأربعاء حلًا لإشكالية الرئاسة في ليبيا.

وقالت الفارسي عبر حسابها على “فيسبوك” :”أعتقد أن العودة إلى نظام المثالثة التي قدمها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هي الأصلح لنا”.

وأوضحت أن هذا النظام يكون من خلال رئاسي ثلاثي الأبعاد سيكون لكل كيان حقه في التمثيل على مبدأ التراضي والقبول.

وأشارت إلى أن هذه المقترح لحل إشكالية الرئاسة في ليبيا، ولإبعاد شبح الحرب والانقسام الذي يلوح نتيجة الاستقطابات والانقسامات الحادة.

وقدم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في أبريل من العام الماضي مبادرة تقضي بتشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة.

وأضاف صالح أنه بسبب تعارض المصالح بين مجلس النواب ومجلس الدولة فشل الحوار السياسي ولم ولن يتوصلا لحل للأزمة الليبية.

وأشار إلى رغبة البعض في استمرار الفوضى لأنهم يعرفون أنه إذا ما استقرت البلاد وتوحدت مؤسساتها سيتوقف ما يجنونه من ثمار الفوضى واستمرار الصراع.

واقترح صالح في مبادرته أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حده اختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي، المكون من رئيس ونائبين وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت اشراف الأمم المتحدة.