مدير مطار طبرق يصرح بشأن فتح المطارات بالمنطقة الشرقية 

16 نوفمبر، 2021 2:58 م
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مدير عام مطار طبرق الدولي
مدير عام مطار طبرق الدولي

أخبارليبيا24- خاص 

قال مدير عام مطار طبرق الدولي سعد جاب الله إنه تم إعطاء الإذن والتعميم إلى شركات الطيران بالسماح بفتح المطارات بالمنطقة الشرقية منها مطار طبرق اعتبارا من اليوم. 

وكان جاب الله كشف في تصريح سابق لـ”أخبارليبيا24″ في مطلع نوفمبر الجاري. أن إغلاق المطارات في المنطقة الشرقية ومن ضمنها طبرق سبب المشاكل للمواطنين سواء بمنطقة طبرق أو المدن المجاورة. 

وكشف مدير عام مطار طبرق الدولي أن مطار طبرق في كامل جاهزيته والوقود متوفر. 

وأكد المنفي أنه كإدارة مطار طبرق سنعطي مهلة أسبوع إذا لم يفتح المطار أمام المواطنين في الرحلات العادية سنغلق أمام الجميع من الرحلات الدولية والخاصة بالوفود.

وكان وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية أصدر  كتابًا في منتصف أكتوبر الماضي، إلى شركات الطيران بشأن إيقاف كافة العمليات التشغيلية بمطارات المنطقة الشرقية باستثناء الرحلات الخارجية والإسعاف الطائر والوفود الدولية إلى حين إشعار آخر. 

 

16 نوفمبر، 2021 2:58 م
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