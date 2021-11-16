مدير مركز أمراض الكبد في طبرق يوضح أعداد المرضى وأوضاع المركز

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير عام مركز أمراض الكبد في طبرق طارق الزوبيك لدينا أكثر من 2000 مريض بالكبد في المدينة.

وأضاف الزوبيك في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن المركز افتتح في سبتمبر العام الماضي. ويقدم الخدمات الصحية لمرضى الكبد بجميع أنواع العدوى الفيروسية (A.B.C) وكذلك تليف الكبد ومضاعفاته.

وأشار إلى أنهم يقدمون خدماتهم للمرضى ويوفرون لهم الكشف الطبي والتحاليل والفحوصات والأشعة والأدوية.

وأكد أنه منذ افتتاح المركز لم يستلم أي أدوية من الإمداد الطبي في بنغازي وطرابلس. وكل مايصل من مركز بنغازي الطبي وهي أدوية أمراض الكبد (B.C).

واستطرد مدير المركز :”أما أصحاب الأمراض المناعية (إفراط المناعة) منذ بداية يناير من العام الماضي إلى نهايته بلغ العدد الكلي 1448 مريض”.

وقال الزوبيك :”نتخوف من التهاب الكبد B وهو الأصعب ونقدم له العلاج اللازم حتى لا يتحول المرض إلى تليف الكبد أو ورم الكبد. لذلك نطالب المرضى بالمحافظة على العلاج”.

وتابع مدير المركز :”مرضى دهون الكبد لدينا أكثر من 1000 مريض ومن أسباب هذا المرض هو السمنة المفرطة ونظام الأكل وعدم ممارسة الرياضة”.

وواصل الزوبيك في تصريحه :”لدينا ربط مع لجنة العلاج بالخارج في وزارة الصحة فيما يخص زراعة الكبد وهو علاج ناجح. وأهمها هو التطابق ويحبذ أن يكون المتبرع من نفس الأسرة”.

ويضيف :”أما بالنسبة لأعداد مرضى تليف الكبد يبلغ 600 حالة والتهاب الكبد C يبلغ 800 حالة والتهاب الكبد B 980 حالة ودهون الكبد أكثر من 1000 حالة”.

وأكد أن لديهم مشاكل في نقص الأدوية ويحتاجون لتطوير المبنى وإلى جهاز التحليل الرقمي لفيروسات BC .

وأفاد الزوبيك أن عدد العاملين في المركز 65 بين طبيب وطبيب مساعد وإداري، ويؤكد أنه لديهم أطباء زوار كما شهد المركز حالات شفاء كثيرة لمرضى التهاب الكبد C.