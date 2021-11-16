أبطال انتصروا على داعش.. قصة الجندي صلاح حفيتر الذي قدّم نفسه فداء للوطن

أخبار ليبيا24

على غرار المئات من الأسر الليبية قدّمت عائلة محمد إدريس حفيتر من بلدة الأبرق أحد أبنائها الجندي “صلاح حفيتر” فداءً للوطن بعد ما حاولت التنظيمات الإرهابية السيطرة عليه.

وكما كل العائلات فإن عائلة حفيتر تفتخر لكون أحد أبنائها استشهد دفاعا عن وطنه. ففي العام 2017 استشهد ابنها صلاح في إحدى المواجهات المسلحة مع تنظيم داعش الإرهابي في ضواحي مدينة درنة.

واليوم يتحدث والده محمد إدريس بفخر واعتزاز عن استشهاد فلذة كبده. يقول الوالد بنبرة مليئة بالفخر والاعتزاز، “تلقيت نبأ استشهاد صلاح بعزيمة وصبر. لقد مات وهو في ميدان القتال وأنا افتخر به إلى يومنا هذا”.

ويضيف الشيخ ذو اللحية البيضاء، “ابني قتل وهو في الميدان من أجل الوطن، ولم يمت وهو يسرق”.

بطولة الجندي صلاح حفيتر

ويشرح الوالد تفاصيل عن حياة ابنه. إذ يقول: “صلاح كان جنديًا من قبل عام 2011، وقد التحق بالثوار إلى أنتهى القتال في سرت”. ويضيف، “بعدها عاد إلى الأبرق وشارك في تأسيس الكتيبة 122 التي دورها حماية مطار الأبرق والمنطقة المحيطة به”.

ويتابع، “وبعد سيطرة داعش على درنة فقد انتقل الجندي صلاح حفيتر إلى محور الحيلة”. ويقول، “في يوم 30 يوليو 2017 استشهد في الظهر الحمر بعدما شن داعش هجوما على القوات المتمركزة هناك”.

واليوم لا يستطيع والد صلاح كظم غيضه من المعاملة التي يتعرض لها الجيش الوطني من تهميش من قبل حكومة الوحدة، حيث يقول، “إن المرتزقة يتلقون مرتباتهم بالدولار، بينما الجيش الذي يحمي الحدود والمواقع النفطية تقطع عنه المرتبات”.

تضحيات مماثلة

في رحلة الحرب الجماعات المتطرفة قدّم، الجندي صلاح محمد إدريس حفيتر، نفسه لأجل اجتثاث جذور الإرهاب من ليبيا.

لم يرضى، صلاح وغيره في أن تبقى بلادهم رهينة للجماعات الإرهابية، التي انتهجت استهداف الأفراد والجماعات، بمن فيهم جنود الجيش الوطني والشخصيات القضائية والصحفية والمدنية، وكُل الذين يُعتقد أنهم معارضون بوجودها على أرضهم.

لا تختلف قصة الشهيد صلاح حفيتر عن قصص آلاف الليبيين؛ فطيلة السنوات الماضية نشرت وكالة أخبار ليبيا24 قصصًا مماثلة عن الشهداء والمصابين الذين قدموا أروحهم وأجسادهم فداء للوطن وحرروه واستعادوا كرامته.