فورد “Mondeo” قد تنافس سيارات  “Camry”

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة فورد عن تصميم سيارة “Mondeo” الجديدة، التي قد تشكل منافسة قوية لسيارات “”Camry التي طرحتها تويوتا العام الحالي 2021.

وتختلف السيارة الجديدة بشكل كبير عن سيارات “Mondeo” التي طرحت في الأسواق العام الماضي.

تكتسب طابعا يوحي بالقوة

وتكتسب السيارة الجديدة طابعًا يوحي بالقوة من خلال تصميم واجهاتها الأمامية والانحناءات التي أصبحت أكثر بروزًا على غطاء المحرك.

هيكل أكثر انسيابية

وظهر الهيكل أكثر انسيابية في هذه السيارة، حيث زودتها فورد بعجلات عريضة بمقاس 19 إنشًا.

كما بها جناح هوائي صغير على مؤخرة الصندوق الخلفي لزيادة الثبات في السرعات العالية.

وجاء هيكل السيارة بطول 4 أمتار و93 سنتيمترًا، وبعرض 187 سم، وارتفاع 150 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فيه ازدادت لتصبح 294 سم.

أنظمة ملتيميديا حديثة

وجهزت “Mondeo” الجديدة بأحدث أنظمة «الملتيميديا»، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر.

كما زودت بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وأيضا أنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، ونظام تشغيل المحرك والمكيفات عن بعد.

وستطرحها فورد بمحركات توربينية بسعة 2.0 لتر قادرة على توليد عزم يعادل 238 حصانًا، وستعمل السيارة بنظام دفع أمامي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.